FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: 0
77.11р90.81р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
13.11.2020 12:22
17
Печать

Роскосмос будет выпускать парфюмерию, одежду и алкоголь под брендом «Поехали!»

Госкорпорация «Роскосмос» планирует выпускать духи, одежду и алкоголь под торговой маркой «Поехали!». Об этом 13 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

В ведомстве сообщили, что Роскосмос подал заявку на регистрацию товарного знака в отношении широкого перечня товаров и услуг. Они относятся к классам 03, 05, 06, 07, 09, 14, 20, 25, 28, 33, 35, 39, 41, 42 международной классификации. Это парфюмерно-косметическая продукция, лекарства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция.

Представитель Роспатента отметил, что сейчас заявка находится на стадии «экспертизы заявленного обозначения». Она занимает в среднем чуть больше пяти месяцев.

В Роскосмосе агентству сообщили, что регистрируют знаменитую фразу Юрия Гагарина «Поехали!» и другие «исторические обозначения», чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции и защитить эти символы от тех, «кому чуждо правовое поле и историческая память».

По данным СПАРК, госкомпания подала заявку на регистрацию фраз «Поехали!» и «Проверено космосом» в январе 2020 года, в апреле к ним добавились еще 22 товарных знака с изображениями космических кораблей серий «Союз МС» и «Союз ТМА».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

260701831
Какая мерзость и гнусность! Всё на продажу, ничего, кроме торговли в РФ уже нет (((( Неужели нет закона, запрещающего подобным гос. организациям заниматься непрофильной деятельностью?!
Michael_5e4cd31840823
пусть лучше батуты выпускают...
Nationalverrater_2
Парфюмерия будет вонять предками, бухло будет разбодяженое, ботинки будут протекать с первого раза, штаны будут рваться на ..пе по шву. И всё - по конской цене заставят бюджетников покупать по конскому ценнику по карте Мир. И то. Ну её нафик , ету Венеру, подцепишь ещё чонить бездуховное! выгоднее торговать етим брендом и грордо-иронично дразнить Маска голой ж...ой. Ну ещё частушки лабать в исполнении Димы - покорителя лунных баз !
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний