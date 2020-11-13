Роскосмос будет выпускать парфюмерию, одежду и алкоголь под брендом «Поехали!»

В ведомстве сообщили, что Роскосмос подал заявку на регистрацию товарного знака в отношении широкого перечня товаров и услуг. Они относятся к классам 03, 05, 06, 07, 09, 14, 20, 25, 28, 33, 35, 39, 41, 42 международной классификации. Это парфюмерно-косметическая продукция, лекарства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция.

Госкорпорация «Роскосмос» планирует выпускать духи, одежду и алкоголь под торговой маркой «Поехали!». Об этом 13 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

Представитель Роспатента отметил, что сейчас заявка находится на стадии «экспертизы заявленного обозначения». Она занимает в среднем чуть больше пяти месяцев.



В Роскосмосе агентству сообщили, что регистрируют знаменитую фразу Юрия Гагарина «Поехали!» и другие «исторические обозначения», чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции и защитить эти символы от тех, «кому чуждо правовое поле и историческая память».



По данным СПАРК, госкомпания подала заявку на регистрацию фраз «Поехали!» и «Проверено космосом» в январе 2020 года, в апреле к ним добавились еще 22 товарных знака с изображениями космических кораблей серий «Союз МС» и «Союз ТМА».

