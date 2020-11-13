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13.11.2020 11:47
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Угон на два города: похищенный в Сестрорецке Tiguan нашли в Пскове, подозревают совместный «труд» псковича и петербуржца

Петербургские полицейские раскрыли угон автомобиля, совершенный в Сестрорецке. Похищенную машину нашли в Пскове, и там же задержали подозреваемого — местного жителя. Теперь к нему присоединился соучастник из Петербурга.

Как сообщает 13 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь на 14 августа 2020 года от дома 12 по улице Токарева в Сестрорецке был похищен автомобиль Volkswagen Tiguan. Машина стоимостью 1 миллион рублей принадлежит 48-летней местной жительнице, работающей инструктором ЛФК в районной больнице. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 29 октября сотрудники уголовного розыска Курортного района нашли похищенный «Фольксваген» в Пскове. По подозрению в совершении угона задержали 38-летнего псковича. А 11 ноября уже в Петербурге, у дома 8 по проспекту Солидарности, задержали еще одного подозреваемого — 42-летнего петербуржца.

Сейчас полицейские устанавливают все факты противоправной деятельности подозреваемых.

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