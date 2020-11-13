Угон на два города: похищенный в Сестрорецке Tiguan нашли в Пскове, подозревают совместный «труд» псковича и петербуржца

Петербургские полицейские раскрыли угон автомобиля, совершенный в Сестрорецке. Похищенную машину нашли в Пскове, и там же задержали подозреваемого — местного жителя. Теперь к нему присоединился соучастник из Петербурга.



Как сообщает 13 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь на 14 августа 2020 года от дома 12 по улице Токарева в Сестрорецке был похищен автомобиль Volkswagen Tiguan. Машина стоимостью 1 миллион рублей принадлежит 48-летней местной жительнице, работающей инструктором ЛФК в районной больнице. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).