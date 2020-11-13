Петербуржец носил с собой сто тысяч порошком. Он в полиции, а содержимое его карманов на экспертизе

Крупная партия наркотиков на приличную сумму отправилась на экспертизу после задержания жителя Петербурга. Полицейские готовились к встрече с ним заранее.



Как стало известно «Фонтанке» 13 ноября, на днях УМВД РФ по Кировскому району было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Его главным фигурантом стал 39-летний мужчина, проживающий на улице Новостроек.



Этому предшествовало задержание петербуржца. При себе у него был белый порошок. Проверка показала, что это наркотик, вес которого был более ста двадцати пяти граммов. Общая цена содержимого его карманов, согласно открытым данным о стоимости за грамм, составляла более ста тысяч рублей.

