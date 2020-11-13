FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
77.11р90.81р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
13.11.2020 09:42
0
Печать

Петербуржец носил с собой сто тысяч порошком. Он в полиции, а содержимое его карманов на экспертизе

Крупная партия наркотиков на приличную сумму отправилась на экспертизу после задержания жителя Петербурга. Полицейские готовились к встрече с ним заранее.

Как стало известно «Фонтанке» 13 ноября, на днях УМВД РФ по Кировскому району было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Его главным фигурантом стал 39-летний мужчина, проживающий на улице Новостроек.

Этому предшествовало задержание петербуржца. При себе у него был белый порошок. Проверка показала, что это наркотик, вес которого был более ста двадцати пяти граммов. Общая цена содержимого его карманов, согласно открытым данным о стоимости за грамм, составляла более ста тысяч рублей.

Внимание сотрудников полиции этот человек привлек не случайно. Ранее он становился фигурантом уголовного дела по «наркотической» статье по итогам оперативно-разыскного мероприятия «проверочная закупка».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний