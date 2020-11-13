Висконсин может пересчитать голоса на президентских выборах

Североамериканский штат Висконсин может пересчитать голоса на выборах президента страны, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы избирательной комиссии Висконсина Меган Вулф.

Это вполне может произойти, поскольку результаты объявившего о своей победе демократа Джо Байдена и действующего главы государства Дональда Трампа в штате отличаются незначительно. «Мы готовимся к возможности пересчета», — сказала Вулф в ходе онлайн-брифинга.

Вулф пояснила, что пересчет голосов проводится на уровне округов. По закону, кандидат, занимающий на выборах второе место, вправе просить о пересчете, если его результат отличается на 1% от лидера гонки. Когда результаты отличаются на 0,26–1%, обратившийся должен предварительно оплатить стоимость пересчета, а если 0,25% и меньше, расходы берет на себя штат, пояснила Вулф.

