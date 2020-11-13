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13.11.2020 00:31
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Мэр Пятигорска заболел COVID-19

Глава курортного города Пятигорск Дмитрий Ворошилов в Instagram сообщил о том, что заразился новой коронавирусной инфекцией и находится на лечении у себя дома.

«Дорогие друзья! Я заболел COVID-19. Лечусь дома. На самоизоляции с семьёй. По мере возможностей буду работать дома в режиме он-лайн. Берегите себя и близких», — написал Ворошилов.

Он не рассказал о своем самочувствии.

По последним данным, в Ставропольском крае число заражений коронавирусом достигло 23 737, жертвами инфекции стали 466 пациентов.

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Комментарии (2)

virusanet
срамота.
во власти, совсем людей уже не осталось что ле?
hal9000
А че они все болеют и никто не умирает??..так весело об этом сообщают как будто праздник какой..
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