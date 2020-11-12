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12.11.2020 21:04
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В Манеже очередной блокбастер – выставка южнокорейской художницы Ли Бул

Реверансы в сторону русского авангарда, утопические мечты и уязвимость – Ли Бул срежиссировала для Манежа свою первую крупную российскую выставку. Выставка называется «Утопия Спасенная», и это, как обещают организаторы, тщательно проработанный для адресата – российского зрителя – проект.

Фото: пресс-служба Манежа

Более пятнадцати лет Ли Бул ведёт своеобразный диалог с эпигонами авангарда – Казимиром Малевичем, Александром Родченко, Александрой Экстер, архитектором Яковом Черниховым и Константином Циолковским. Взаимодействию с их опытами, мыслями, трудами на экспозиции посвящён отдельный раздел. Список участников также выглядит внушительно: среди них Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского, Центральный музей Вооружённых Сил РФ Минобороны, Императорский фарфоровый завод и Международный архитектурный благотворительный фонд имени Якова Чернихова.

С чисто зрелищной точки зрения нам обещают эффектное архитектурное моделирование пространства, которому художница уделяет особое внимание. Из объектов анонсирован, например, огромный зеркальный дирижабль.

Ли Бул (родилась в 1964 году) – южнокорейская художница, которую называют настоящей путеводной звездой современного искусства Азии (если в глобализованном мире ещё приемлемо так говорить). Её погружение в утопическую тематику, диалог с русским авангардом и тяга к архитектурным решениям должны прийтись по вкусу зрителям. Напрашивается интересный ответ на эрмитажный «Железный век. Европа без границ»: пока музей-гигант якорит нас в Европе, Манеж предлагает заглянуть в Азию.

Выставка Ли Бул «Утопия Спасенная» пройдёт в Манеже с 13 ноября по 31 января 2021 года. 12+

Анастасия Семенович

Фото: пресс-служба Манежа

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