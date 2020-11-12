12 ноября в Петербурге стартовали съемки сериала «Фронтовая любовь» по сценарию писателя Андрея Константинова. Об этом «Фонтанке» рассказала генеральный продюсер студии «Триикс медиа» Инесса Юрченко.

По ее словам, проект будет состоять из четырех серий, продолжительность съемок будет зависеть от новых коронавирусных ограничений, однако, ожидается, что в следующем сезоне его уже можно будет увидеть на экранах. Производство ведется для канала «НТВ».

«Каналу очень понравился сценарий, потому что ничего подобного не было за последнее время, — рассказала Юрченко. — Ну и написано хорошо. У нас довольно большое производство в «Триикс Медиа», но такая реакция актеров, режиссеров, которые читали сценарий, наверное, была впервые. Потому что людей очень тронула эта история, и желающих принять участие было много — у нас прошел большой, долгий кастинг, многие хотели сниматься в этой картине. Особенно женская роль: таких не было за последнее время! Сыграть любовь, да еще и, как я ее воспринимаю, последнюю любовь, знаковую любовь... Главному герою 50, и есть женщина, которая благополучна, у которой есть семья, прекрасный муж, дети, и в экстремальных условиях между ними происходит все то, что написано у Андрея... Это очень трудно сыграть».



Напомним, «Фонтанка» публиковала киносценарий «Фронтовой любви» Андрея Константинова в первые дни года, писатель рассказывал о своем новом произведении.

Режиссером сериала стал Денис Нейманд («Жесть», сериалы «Башня» и «Город особого назначения», «Идеалист»), в роли оператора Мити снимается Илья Шакунов («Один против всех», «Султан моего сердца»), теледиву Элеонору играет Виктория Маслова («Триггер», «Любовник»), Даниил Спиваковский («Мой сводный брат Франкенштейн», «Подольские курсанты») — журналиста телеканала «Снег» Бобкова.

Фото: предоставлено Инессой Юрченко

«А Путин будет?» — интересуется «Фонтанка» у Инессы Юрченко, вспоминая сценарий и одновременно- слова Андрея Константинова о том, что лучше всего себя сыграл бы сам президент.

«Мы стремимся к этому, но — пандемия», — шутит Юрченко, уточняя, что «по большому счету, все, что написано в произведении, сохранено».

12 ноября съемки проходили в Петербурге: в частности, снимались сцены в баре (по сюжету, расположенном в Праге), и на кладбище. Уже в выходные съемочная группа должна улететь в Крым, где будут сниматься сирийские сцены. В отношении натурных съемок в Праге кинематографисты пока находятся в ожидании.



«Если откроется к моменту съемок Прага — значит, будет Прага, если нет — может быть, будем выходить из ситуации, — объяснила Инесса Юрченко. — Сейчас же есть технология больших панелей, когда полностью проектируется картинка, и создается такое ощущение, что ты, действительно, стоишь в Праге, на мосту. Рассматриваем их или будем находить похожие места в России».

На вопрос о том, что есть в сюжете «Фронтовой любви» такого, чего не хватает современному телевидению, генпродюсер отвечает не задумываясь.

«Человеческих отношений между мужчиной о женщиной — настоящих, не основанных на деньгах, на карьере. Просто любви не хватает — мне, как зрительнице, — в которую ты поверишь, что она действительно существует. Но это непростая история».

