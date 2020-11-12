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12.11.2020 22:51
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В швейцарском Биле открыли стрельбу на улице. Полиция проводит спецоперацию

Правоохранительные органы проводят спецоперацию в швейцарском городе Биль 12 ноября, сообщает местное издание Blick. Очевидцы говорят о выстрелах и раненных.

Как пишет издание, очевидец заявил, что слышал не менее пяти выстрелов и видел двух лежащих на земле людей. Улица Ваффенгассе, где, предположительно, произошло ЧП, оцеплена, на месте дежурят экстренные службы города.

В полиции кантона Берт подтвердили СМИ факт спецоперации с применением служебного оружия. Однако в ведомстве не уточнили, стреляли ли только сотрудники или произошла перестрелка. По предварительным данным, правоохранители задержали одного человека.

и в ту же новость бэк добавь, пожалуйста 2 ноября в Вене произошёл теракт сразу в шести локациях. Жертвами стали четыре человека и ещё 22 получили ранения. Преступника застрели полиция. Им оказался 20-летний местный житель с гражданством Северной Македонии и Австрии, судимый за за причастность к запрещённой в России террористической организации «Исламское государство». ИГ взяла на себя ответственность за произошедшее в Вене.

Через день в Швейцарии задержали двух граждан страны 18 и 24 лет. Их проверяют на возможную связь с убитым в Австрии террористом.

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Комментарии (4)

22ilves
Опять исповедующий самую мирную религию?
Ser_N0771
"и в ту же новость бэк добавь, пожалуйста 2 ноября в Вене произошёл теракт сразу в шести локациях." (c)

Смешно читать рабочую переписку в опубликованной статье
:)
ded morze
В отличие от всей Европы там нет мечетей.
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