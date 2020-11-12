В швейцарском Биле открыли стрельбу на улице. Полиция проводит спецоперацию

Правоохранительные органы проводят спецоперацию в швейцарском городе Биль 12 ноября, сообщает местное издание Blick. Очевидцы говорят о выстрелах и раненных.

Как пишет издание, очевидец заявил, что слышал не менее пяти выстрелов и видел двух лежащих на земле людей. Улица Ваффенгассе, где, предположительно, произошло ЧП, оцеплена, на месте дежурят экстренные службы города.

В полиции кантона Берт подтвердили СМИ факт спецоперации с применением служебного оружия. Однако в ведомстве не уточнили, стреляли ли только сотрудники или произошла перестрелка. По предварительным данным, правоохранители задержали одного человека.