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12.11.2020 20:26
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Богатейшая уроженка Ленинграда Луи-Дрейфус продаст почти половину семейного бизнеса. Сделка поможет частично покрыть старые долги

Маргарита Луи-Дрейфус, уроженка Ленинграда, входящая в число самых богатых людей мира, продаст 45% акций Louis Dreyfus Group (занимается сельским хозяйством, переработкой пищевых продуктов, международными перевозками и финансами) суверенному фонду ADQ Абу-Даби. Как сообщает Bloomberg 12 ноября, ей нужно покрыть долги размером более 1 млрд долларов.

По данным издания, компания впервые за почти 170 лет работы «запустит» в бизнес стороннего инвестора. По данным Bloomberg, сумма сделки не раскрывается. При этом в среду, 11 ноября, компания объявила, что не менее 800 млн рублей, полученных от продажи акций, потратит на погашение долга размером более 1 млрд долларов.

«Фонтанка» подробно писала о жизни Маргариты Луи-Дрейфус. По версии Forbes, она 70-я в списке самых влиятельных женщин мира и богатейшая русская на планете Земля. Состояние Маргариты оценивается в 5,6 млрд долларов.

В 2009 году после смерти мужа Луи-Дрейфус получила более 50% Louis Dreyfus Group — тогда впервые за 160 лет с момента основания финансовой империи у руля оказался не кровный родственник именитого клана. Когда другие члены семьи выставили свои акции на продажу, Маргарита начала скупать их по высокой цене — в результате она увеличила свою долю до 96% и задолжала кредиторам более 1 млрд долларов. Кроме того, ей пришлось заложить часть своих акций в LDC.

Из-за проблем с руководством, падения прибыли и большого долга ей пришлось искать финансового партнера. В решении этого вопроса ей помогла пандемия — власти разных стран решили обеспечить граждан запасами продовольствия. Повышенная волатильность увеличила прибыль продавцов урожая, пишет Bloomberg. В итоге сделкой заинтересовался суверенный фонд ADQ Абу-Даби. По данным издания, стороны подписали долгосрочное соглашение о поставках сельхозпродукции в ОАЭ.

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Комментарии (3)

fontaner
не менее 800 млн рублей... потратит на погашение долга размером более 1 млрд долларов - странно звучит
SAN
Нечего читать тут про богатых... )
SNOW
Неплохо задумано. Когда нажимаешь на ссылку к другой статье Фъ - сразу попадаешь обратно на эту же статейку.
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