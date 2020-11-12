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12.11.2020 19:51
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Минздрав рекомендовал создать амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19

Министерство здравоохранения России рекомендовало регионам создать амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19.

«Организовать амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в приказе ведомства, который был опубликован 12 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Ведомство надеется, что регионы будут активно внедрять телемедицинские технологии для ведения пациентов, которые проходят лечение на дому.

«Организовать оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции... состояние которых позволяет наблюдаться на дому, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничных пневмоний, острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппа», — приказал Минздрав.

В Петербурге система вызова врача на дом через портал «Здоровье петербуржца» не работает уже несколько месяцев. Глава комитета по здравоохранению в интервью «Фонтанке» заявил, что неполадки будут исправлены в течение нескольких дней.

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Комментарии (1)

evilman
На ЦАОПы минздрав уже потратил часть казны. ЦАОПы дублируют функционал и буксуют. Теперь минздрав нашел новую бездонную возможность потратить (простите - "освоить")... Главврачи и их многочисленные замы потирают ручки в предвкушении.
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