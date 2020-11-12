Минздрав рекомендовал создать амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19
Министерство здравоохранения России рекомендовало регионам создать амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19.
«Организовать амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в приказе ведомства, который был опубликован 12 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.
Ведомство надеется, что регионы будут активно внедрять телемедицинские технологии для ведения пациентов, которые проходят лечение на дому.
«Организовать оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции... состояние которых позволяет наблюдаться на дому, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничных пневмоний, острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппа», — приказал Минздрав.
В Петербурге система вызова врача на дом через портал «Здоровье петербуржца» не работает уже несколько месяцев. Глава комитета по здравоохранению в интервью «Фонтанке» заявил, что неполадки будут исправлены в течение нескольких дней.