«Выявлены грубые нарушения». Организатора питания в школе Кронштадта отстранили от работы

На данный момент управление провело медосвидетельствование и лабораторное обследование учащихся и персонала школы, в том числе сотрудников пищеблока, отобрало пробы еды и воды, организовало дезинфекционные мероприятия и установило наблюдение за контактными. Как подчеркнули в ведомстве, это не конец — санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу вынесло в отношении ООО «ТД «Профпит» временный запрет на работу в 422-й школе, где ранее было зафиксировано массовое отравление детей. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ведомства 12 ноября.

Как ранее писала «Фонтанка», организацией питания в 422-й школе занимается ООО «ТД «Профпит». Во время проверки Роспотребнадзор выявил «грубые нарушения» в работе комбината: к приготовлению пищи был допущен персонал без лабораторного обследования на кишечную инфекцию, нарушены технология приготовления пищи, поточность движения сырья и готовой продукции и условия хранения еды. Кроме того, на продуктах не было маркировки.

«В отношении ООО «ТД «Профлит» вынесен временный запрет на осуществление деятельности по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6», — отмечают в ведомстве.

По последним данным, в эпидбюро ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Петербурге зарегистрировано 109 случаев острой кишечной инфекции — у 106 детей и 3 взрослых, один ребенок госпитализирован в инфекционный стационар.

Как ранее писала «Фонтанка», накануне родители учеников 422-й школы рассказали, что их детей тошнило прямо во время уроков. По словам директора учебного заведения, до начала следующей недели все школьники переведены на дистанционное обучение. Следственные органы возбудили уголовное дело.