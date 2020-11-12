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12.11.2020 19:33
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У набережной на Петроградской стороне выловили отголосок войны. «Улов» готовятся взрывать

Укрепление набережной в Петроградском районе Петербурга сопровождалось вниманием экстренных служб 12 ноября. На поверхность со дна реки достали снаряды — ржавые и небезопасные.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области, о сомнительной находке рядом с набережной у Петровского проспекта правоохранительные органы проинформировали рабочие. Они рассказали о предметах, которые подозрительно напоминают боеприпасы, и не зря.

Взрывотехники дежурной группы разминирования ОМОН подтвердили догадки и увезли на специализированный полигон четыре боеприпаса. Их будут контролируемо взрывать с соблюдением всех мер предосторожности.

Фото: пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО

В июле на Петровском проспекте проводили дноуглубительные работы, которые также прервал приезд экстренных служб. Возле судостроительной компании «Алмаз» рабочие среди песка и ила нашли 57-миллиметровый артиллерийский снаряд времён ВОВ.

Фото: пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО

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Комментарии (2)

Александр Смуров
Для отголоска войны они не слишком ли хорошо выглядят ?
Serg_I
Хорошо, что в металлолом не понесли сдавать...
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