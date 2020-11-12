Укрепление набережной в Петроградском районе Петербурга сопровождалось вниманием экстренных служб 12 ноября. На поверхность со дна реки достали снаряды — ржавые и небезопасные.



Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области, о сомнительной находке рядом с набережной у Петровского проспекта правоохранительные органы проинформировали рабочие. Они рассказали о предметах, которые подозрительно напоминают боеприпасы, и не зря.



Взрывотехники дежурной группы разминирования ОМОН подтвердили догадки и увезли на специализированный полигон четыре боеприпаса. Их будут контролируемо взрывать с соблюдением всех мер предосторожности.