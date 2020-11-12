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12.11.2020 18:14
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The Sun: Британского генерала десантировали под Солсбери и потеряли

Начальник главного штаба сухопутных сил Великобритании спрыгнул с вертолета для поднятия боевого духа солдат. После этого высокопоставленного военного просто потеряли.

«Он [генерал Марк Карлтон-Смит] прилетел в сумерках на вертолете Army Wildcat, чтобы поднять боевой дух солдат. <...> Генерал сэр Марк Карлтон-Смит выпрыгнул из вертолета, прежде чем понял, что потерялся, — вертолет улетел, а на месте никого не было, чтобы его встретить», — сообщает 12 ноября газета The Sun.

Британского генерала высадили в другом районе во время посещения полигона под Солсбери. При этом группу солдат, которая должна была встретить Карлтона-Смита, охватила паника, когда начальник главного штаба не вышел на связь. Проблема заключалась еще и в том, что генерал оказался в зоне, где не было сигнала сотовой связи.

В минобороны заявили, что Карлтона-Смита быстро удалось найти. В военном ведомстве отрицают потерю генерала и настаивают, что он просто «находился там, где его не ожидали». Военные также настаивают, что Карлтон-Смит обладает «навыками выживания и спасения», поэтому ему ничего не угрожало.

В Великобритании проходят военные учения Cerberus, в которых принимают участие 2 тысячи военнослужащих.

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Комментарии (3)

Bobr Dobr
Novichok попутал
Калуврат
Главное чтобы за ручки не хватался и дрянь всякую с земли не подбирал.
LiChaBaTa
Наш генерал никогда бы не оказался в такой ситуации.
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