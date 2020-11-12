The Sun: Британского генерала десантировали под Солсбери и потеряли
Начальник главного штаба сухопутных сил Великобритании спрыгнул с вертолета для поднятия боевого духа солдат. После этого высокопоставленного военного просто потеряли.
«Он [генерал Марк Карлтон-Смит] прилетел в сумерках на вертолете Army Wildcat, чтобы поднять боевой дух солдат. <...> Генерал сэр Марк Карлтон-Смит выпрыгнул из вертолета, прежде чем понял, что потерялся, — вертолет улетел, а на месте никого не было, чтобы его встретить», — сообщает 12 ноября газета The Sun.
Британского генерала высадили в другом районе во время посещения полигона под Солсбери. При этом группу солдат, которая должна была встретить Карлтона-Смита, охватила паника, когда начальник главного штаба не вышел на связь. Проблема заключалась еще и в том, что генерал оказался в зоне, где не было сигнала сотовой связи.
В минобороны заявили, что Карлтона-Смита быстро удалось найти. В военном ведомстве отрицают потерю генерала и настаивают, что он просто «находился там, где его не ожидали». Военные также настаивают, что Карлтон-Смит обладает «навыками выживания и спасения», поэтому ему ничего не угрожало.
В Великобритании проходят военные учения Cerberus, в которых принимают участие 2 тысячи военнослужащих.