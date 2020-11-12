The Sun: Британского генерала десантировали под Солсбери и потеряли

Начальник главного штаба сухопутных сил Великобритании спрыгнул с вертолета для поднятия боевого духа солдат. После этого высокопоставленного военного просто потеряли.



«Он [генерал Марк Карлтон-Смит] прилетел в сумерках на вертолете Army Wildcat, чтобы поднять боевой дух солдат. <...> Генерал сэр Марк Карлтон-Смит выпрыгнул из вертолета, прежде чем понял, что потерялся, — вертолет улетел, а на месте никого не было, чтобы его встретить», — сообщает 12 ноября газета The Sun.

Британского генерала высадили в другом районе во время посещения полигона под Солсбери. При этом группу солдат, которая должна была встретить Карлтона-Смита, охватила паника, когда начальник главного штаба не вышел на связь. Проблема заключалась еще и в том, что генерал оказался в зоне, где не было сигнала сотовой связи.