Российские заправки будут проверять в режиме «тайного покупателя»

Летом 2021 года российские АЗС начнут проверять тайно, а не предупреждая заранее. Об этом на прямой линии по качеству моторного топлива в эфире «Авторадио» рассказал заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов, передает 12 ноября РИА Новости.



По словам Кулешова, соответствующий закон о госконтроле и надзоре уже был принят и вступит в силу с 1 июля 2021 года. Он даст Росстандарту полномочия осуществлять проверки АЗС в режиме «тайного покупателя». То есть проверяющие смогут без предупреждения прийти, замерить качество и количество топлива и найти недостатки.