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12.11.2020 17:29
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Российские заправки будут проверять в режиме «тайного покупателя»

Летом 2021 года российские АЗС начнут проверять тайно, а не предупреждая заранее. Об этом на прямой линии по качеству моторного топлива в эфире «Авторадио» рассказал заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов, передает 12 ноября РИА Новости.

По словам Кулешова, соответствующий закон о госконтроле и надзоре уже был принят и вступит в силу с 1 июля 2021 года. Он даст Росстандарту полномочия осуществлять проверки АЗС в режиме «тайного покупателя». То есть проверяющие смогут без предупреждения прийти, замерить качество и количество топлива и найти недостатки.

Сейчас о проверках Росстандарт предупреждает АЗС заранее, но даже при этом в 20% случаев выявляются нарушения. А общественные организации, согласно некоторым исследованиям, находили нарушения по результатам 70% проверок, отметил Кулешов.

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Комментарии (2)

veteran78
На Neste автомате на Нейшлотском работает автомат престидежитатор (извиняюсь за выражение.) При максимуме 31 -32 литра умудрился запихать в бак все 36.
263913591
Даешь обязательную маркировку каждого мл топлива с регистрацией в системе единого оператора со счетчиком расходомером!
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