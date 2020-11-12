Российские заправки будут проверять в режиме «тайного покупателя»

Летом 2021 года российские АЗС начнут проверять тайно, а не предупреждая заранее. Об этом на прямой линии по качеству моторного топлива в эфире «Авторадио» рассказал заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов, передает 12 ноября РИА Новости.
По словам Кулешова, соответствующий закон о госконтроле и надзоре уже был принят и вступит в силу с 1 июля 2021 года. Он даст Росстандарту полномочия осуществлять проверки АЗС в режиме «тайного покупателя». То есть проверяющие смогут без предупреждения прийти, замерить качество и количество топлива и найти недостатки.
Сейчас о проверках Росстандарт предупреждает АЗС заранее, но даже при этом в 20% случаев выявляются нарушения. А общественные организации, согласно некоторым исследованиям, находили нарушения по результатам 70% проверок, отметил Кулешов.