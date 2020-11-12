Движение поездов в петербургском метро восстановлено. Пассажира вернули на платформу живым

Поездам петербургской подземки разрешили курсировать по четвёртой линии от станции «Площадь Александра Невского» до «Спасской» 12 ноября. Упавший на пути пожилой мужчина остановил движение на 20 минут.



Как сообщили в пресс-службе метрополитена, движение восстановлено в четыре часа вечера. Пассажира, который оказался перед составом на станции «Ладожская», подняли на платформу и передали медикам. «Мужчина жив», — заверили в метро.



Нештатная ситуация на оранжевой ветке метро произошла в 15:39. Поезда остановили на участке от станции «Площадь Александра Невского» до «Спасской».

