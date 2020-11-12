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12.11.2020 16:04
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«Интерфакс»: В России возбудили дело «о нарушении правил полетов» из-за сбитого над Арменией российского вертолета

Российские военные следователи, а также их коллеги из Армении и Азербайджана начали совместное расследование о сбитом российском вертолёте Ми-24 в Азербайджане.

«Уголовное дело возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)», — сообщает 12 ноября «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Сейчас российские следователи вместе с коллегами из Армении и Азербайджана «проводят первоначальные следственные действия». На данный момент было осмотрено место происшествия, а также проведено несколько экспертиз.

Генпрокуратура Азербайджана накануне возбудила дело о халатном отношении к службе в связи со сбитым российским вертолётом.

Российский Ми-24 разбился в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Сяк у границы с Азербайджаном, и взорвался. Погибли два человека, ещё один ранен. Российский МИД остался удовлетворён извинениями Азербайджана.

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Комментарии (1)

тат2007amg
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