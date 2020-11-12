«Интерфакс»: В России возбудили дело «о нарушении правил полетов» из-за сбитого над Арменией российского вертолета

Российские военные следователи, а также их коллеги из Армении и Азербайджана начали совместное расследование о сбитом российском вертолёте Ми-24 в Азербайджане.

«Уголовное дело возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)», — сообщает 12 ноября «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Сейчас российские следователи вместе с коллегами из Армении и Азербайджана «проводят первоначальные следственные действия». На данный момент было осмотрено место происшествия, а также проведено несколько экспертиз.