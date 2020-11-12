«Интерфакс»: В России возбудили дело «о нарушении правил полетов» из-за сбитого над Арменией российского вертолета
Российские военные следователи, а также их коллеги из Армении и Азербайджана начали совместное расследование о сбитом российском вертолёте Ми-24 в Азербайджане.
«Уголовное дело возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)», — сообщает 12 ноября «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.
Сейчас российские следователи вместе с коллегами из Армении и Азербайджана «проводят первоначальные следственные действия». На данный момент было осмотрено место происшествия, а также проведено несколько экспертиз.
Генпрокуратура Азербайджана накануне возбудила дело о халатном отношении к службе в связи со сбитым российским вертолётом.
Российский Ми-24 разбился в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Сяк у границы с Азербайджаном, и взорвался. Погибли два человека, ещё один ранен. Российский МИД остался удовлетворён извинениями Азербайджана.