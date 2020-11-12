FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
77.33р91.32р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
12.11.2020 15:59
3
Печать

На четвертой линии петербургского метро прервано движение. На рельсы упал человек

Движение поездов по Лахтинско-Правобережной линии метрополитена Петербурга ограничено из-за нештатной ситуации. Об этом стало известно около четырех дня 12 ноября.

«С 15:39 движение по линии 4 осуществляется на участке от станции «Площадь Александра Невского» до станции «Спасская», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской подземки.

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе метро, это связано с падением на рельсы человека. ЧП произошло на станции «Ладожская». На месте работают аварийно-спасательные подразделения подземки.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

260743291
99%, что из-за гипоксии.
sakorol
в маске был ?
hedgehog_
самая короткая ветка, а больше всего падеж населения. странно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний