На четвертой линии петербургского метро прервано движение. На рельсы упал человек

Движение поездов по Лахтинско-Правобережной линии метрополитена Петербурга ограничено из-за нештатной ситуации. Об этом стало известно около четырех дня 12 ноября.



«С 15:39 движение по линии 4 осуществляется на участке от станции «Площадь Александра Невского» до станции «Спасская», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской подземки.



Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе метро, это связано с падением на рельсы человека. ЧП произошло на станции «Ладожская». На месте работают аварийно-спасательные подразделения подземки.

