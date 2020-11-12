«Омский колхозник», чьи видео о сельской жизни набирают десятки тысяч просмотров, живёт в деревне Станкевичи. Студент рассказал, что для выхода в приложение, где проводят пары, ему приходится залезать на высоту 8 метров, чтобы поймать сигнал и зайти в приложение.

Омский тиктокер из глубинки Алексей Дудоладов, известный как «Омский колхозник», задался вопросом: как учиться дистанционно тем студентам, которые живут в населённых пунктах с плохим покрытием интернет-связью? Свой вопрос парень адресовал самому губернатору от имени всех учащихся с аналогичной проблемой, и областное министерство образования нашло решение, пишет 11 ноября портал NGS55.ru .

«Раньше я смеялся по поводу прямых эфиров на березе, а теперь всё зашло слишком далеко, когда нас перевели на дистант», — признаётся парень.

Крик о помощи не остался незамеченным. Минобр признал: проблема существует, и с ней сталкиваются дети, родители, учителя. Но альтернативы всё же есть, считают в ведомстве: с педагогами студенту предложили общаться по телефону, через мессенджеры или электронную почту.



«Он правильно задает вопрос, но, к сожалению, Алексей не обратился напрямую к своим преподавателям. При выборе форм организации учебного процесса можно использовать не только видео, но и альтернативные методы. К примеру, разнообразные мессенджеры, другие средства коммуникации, в том числе телефонные звонки и электронную почту», — прокомментировали ситуацию в министерстве.



А Елена Заславская, директор Омского института водного транспорта, где и учится Дудоладов, пообещала молодому человеку помощь и разработку для него индивидуального плана образовательной программы.

Ответ министерства и университета «колхозника» не удовлетворил. «Решать-то нужно не мою проблему, а общую», — уверен студент.