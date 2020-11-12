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12.11.2020 15:49
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Дистанционка на берёзе. Власти Омской области предложили «альтернативы» для удалённой учёбы студентов из деревень с проблемным Интернетом

Омский тиктокер из глубинки Алексей Дудоладов, известный как «Омский колхозник», задался вопросом: как учиться дистанционно тем студентам, которые живут в населённых пунктах с плохим покрытием интернет-связью? Свой вопрос парень адресовал самому губернатору от имени всех учащихся с аналогичной проблемой, и областное министерство образования нашло решение, пишет 11 ноября портал NGS55.ru.

«Омский колхозник», чьи видео о сельской жизни набирают десятки тысяч просмотров, живёт в деревне Станкевичи. Студент рассказал, что для выхода в приложение, где проводят пары, ему приходится залезать на высоту 8 метров, чтобы поймать сигнал и зайти в приложение.

«Раньше я смеялся по поводу прямых эфиров на березе, а теперь всё зашло слишком далеко, когда нас перевели на дистант», — признаётся парень.

@omskiy.kolhoznik

А Вы перешли на дистант? Есть проблемы? ##деревня ##дистанционноеобучение ##называевск ##омскаяобласть ##омск

♬ оригинальный звук - Лёха из деревни

Крик о помощи не остался незамеченным. Минобр признал: проблема существует, и с ней сталкиваются дети, родители, учителя. Но альтернативы всё же есть, считают в ведомстве: с педагогами студенту предложили общаться по телефону, через мессенджеры или электронную почту.

«Он правильно задает вопрос, но, к сожалению, Алексей не обратился напрямую к своим преподавателям. При выборе форм организации учебного процесса можно использовать не только видео, но и альтернативные методы. К примеру, разнообразные мессенджеры, другие средства коммуникации, в том числе телефонные звонки и электронную почту», — прокомментировали ситуацию в министерстве.

А Елена Заславская, директор Омского института водного транспорта, где и учится Дудоладов, пообещала молодому человеку помощь и разработку для него индивидуального плана образовательной программы.

Ответ министерства и университета «колхозника» не удовлетворил. «Решать-то нужно не мою проблему, а общую», — уверен студент.

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Комментарии (2)

simak
Приятно читать как Министерство Образование входит даже в самые незначительные проблемы. Теперь учащийся может за один залаз на берёзу получить домашнее задание, а за второй - отправить выполненную работу. Заодно сдаст норматив ГТО, это хорошая подготовка к курсу молодого бойца и службе в армии. В будущем Алексей станет дояром или сельским механизатором и навыки ему пригодятся.
Дмитрий Р.
Точно. Электронная почта не требует интернета. Она же через розетки работает.
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