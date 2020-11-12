В Петербурге заразились коронавирусом 606 рожениц и 52 младенца, койки для них кончаются

Как она рассказала 12 ноября, в Петербурге с начала эпидемии COVID-19 наблюдались 52 новорожденных с положительным тестом на коронавирус. При этом положительный тест на COVID-19 имели и имеют 606 женщин — как родивших, так и находящихся в ожидании ребенка.

Умерших от коронавируса младенцев и рожениц в Петербурге нет, но счет заразившихся идет на сотни. Матерей с положительным тестом и новорожденных приходится разлучать, чтобы они не угрожали ребенку, а также готовить для них новый стационар, рассказала начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Яна Панютина.

«Самый тяжелый момент — разделять ребенка с зараженной мамой. Чисто по-человечески это было очень сложно. Спасибо докторам, они, как всегда, брали огонь на себя. Надо было объяснить маме, что есть риск заражения, что нельзя оставить ребенка с ней, потому что риск заражения возникает именно в момент прикладывания к себе, и этот контактный путь надо обязательно прерывать», — объяснила Панютина «Петербургскому дневнику».

По установленной схеме беременных с положительным тестом на COVID-19 отправляют рожать в больницы им. Боткина или им. Семашко. Причем на Пискаревский везут в основном наиболее тяжелых пациенток, в Пушкин — наименее проблемных рожениц. В ближайшее время к ним планируется добавить роддом №16, который уже весной работал по этому профилю

«Глобально ничего переформатировать не придется, роддом можно развернуть буквально за пару суток. Но необходимость такая уже ощущается: свободных коек для инфицированных рожениц остается совсем немного», — рассказала чиновница.

Ранее в Смольном рассказали, для каких детей коронавирус особенно опасен и как тяжело проходит болезнь у ребят.