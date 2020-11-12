В Армении задержали похитителей духов и водительских прав Пашиняна

Служба национальной безопасности Армении задержала троих подозреваемых в похищении вещей из резиденции премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом 12 ноября пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СНБ.



Кража произошла в ходе протестов, начавшихся в ночь на 10 ноября, после заявления о прекращении военных действий в Карабахе. Недовольные подписанным соглашением ворвались в резиденцию Пашиняна. Он сам позже сообщил, что украдены «компьютер, часы, духи, водительские права и другие вещи».



Протесты в Армении продолжаются до сих пор. Сегодня арестованы лидеры оппозиции, возглавлявшие протест.

