Лавров: Россия подготовила санкции по делу Навального против Франции и Германии
Министр иностранных дел России рассказал об ответных шагах РФ на действия Франции и Германии в деле российского оппозиционного политика.
«Ответы на санкции, конечно, будут. Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным <...> затрагивают руководящих сотрудников администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальнымии», — заявил 12 ноября Сергей Лавров в эфире RT.
Он подчеркнул, что действия РФ стали ответным шагом. Российская сторона объявит о санкциях против «руководящих структур» ФРГ и Франции в ближайшее время.
По его словам, действия иностранных партнеров не соответствует международным обязательствам. Министр иностранных дел РФ особо остановился на неприемлемости поведения Германии, которая вместе с Францией стала инициатором разработки новых антироссийских санкций.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее главу ФБК перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.