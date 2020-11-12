Лавров: Россия подготовила санкции по делу Навального против Франции и Германии

Министр иностранных дел России рассказал об ответных шагах РФ на действия Франции и Германии в деле российского оппозиционного политика.



«Ответы на санкции, конечно, будут. Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным <...> затрагивают руководящих сотрудников администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальнымии», — заявил 12 ноября Сергей Лавров в эфире RT.

Он подчеркнул, что действия РФ стали ответным шагом. Российская сторона объявит о санкциях против «руководящих структур» ФРГ и Франции в ближайшее время.