Десять ученых выступят с барными лекциями онлайн
Чем никель на Юпитере отличается от нашего земного; как управлять бактериями с помощью звуковых волн; как долететь до другой планеты и, что немаловажно, вернуться. Об этом и другом, не менее интересном слушаем 18 ноября бесплатно. Онлайновый фест — тот случай, когда можно пригласить на барные лекции и при этом поставить ценз 14+.
Слово «барный» в наши изоляционные времена скорее означает просто «неформальные». Когда-то ученые подались читать лекции в барах, чтобы поговорить с публикой не на академическом, а на человеческом языке. Нынешний Science Bar Hopping организует МИЭТ (Московский институт электронной техники) — он входит в тройку сильнейших вузов России в рейтинге изобретательской активности и в топ-20 российских вузов, согласно британскому рейтингу Times Higher Education. Барными лекциями МИЭТ отмечает свое 55-летние. Помимо ученых этого вуза с лекциями выступят представители других не последних университетов: МИФИ, Бауманки, ЛЭТИ, Сеченовского, также будут «наши люди», работающие в Венском университете и Университете Копенгагена.
Лекции будут в пяти виртуальных «барах». Несмотря на онлайн, бары не резиновые и требуется регистрация. Встречаемся 18 ноября в 18.30.
Александра Шеромова