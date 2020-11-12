Фонд AdVita собирает новогодние подарки для пациентов онкологических клиник Петербурга

Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), оказывающий поддержку взрослым и детям с онкологическими заболеваниями, по традиции будет поздравлять с Новым годом пациентов взрослых отделений онкологических петербургских клиник. Однако пандемия внесла свои коррективы.



Ежегодно на новогодние каникулы в больницах остаются сотни пациентов. Чтобы подарить им праздничное настроение, фонд собирал подарки, а волонтёры развозили их по клиникам.



«В этом году всё пошло не по плану. Мы очень надеялись, что пандемия отступит. Но ситуация лучше не стала, и из-за ограничений волонтёров по-прежнему не пускают в больницы. Но от доброй традиции мы не отказались. Мы очень долго думали, советовались с руководством клиник: что же делать и как поздравить подопечных? Сотрудники больниц согласились нам помочь», — рассказали в фонде.

