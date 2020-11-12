Фонд AdVita собирает новогодние подарки для пациентов онкологических клиник Петербурга
Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), оказывающий поддержку взрослым и детям с онкологическими заболеваниями, по традиции будет поздравлять с Новым годом пациентов взрослых отделений онкологических петербургских клиник. Однако пандемия внесла свои коррективы.
Ежегодно на новогодние каникулы в больницах остаются сотни пациентов. Чтобы подарить им праздничное настроение, фонд собирал подарки, а волонтёры развозили их по клиникам.
«В этом году всё пошло не по плану. Мы очень надеялись, что пандемия отступит. Но ситуация лучше не стала, и из-за ограничений волонтёров по-прежнему не пускают в больницы. Но от доброй традиции мы не отказались. Мы очень долго думали, советовались с руководством клиник: что же делать и как поздравить подопечных? Сотрудники больниц согласились нам помочь», — рассказали в фонде.
Чтобы всё было сделано чётко и безопасно, было принято решение организовать единый сбор средств и купить подарки всем разом. Сотрудники больниц возьмут на себя раздачу подарков.
В этом году планируется поздравить с Новым годом 350 взрослых пациентов двух федеральных клиник — НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, а также подопечных фонда, которых врачи пока не готовы отпустить домой. Они останутся на каникулах в Петербурге и встретят праздники в квартирах, которые помогает арендовать фонд.
Для того чтобы закупить подарки, необходимо собрать 150 тысяч рублей. Помочь в сборе средств могут все желающие. Подробнее — на сайте фонда AdVita.
В фонде отмечают, встречать Новый год в больнице — совсем невесело. А внимание и небольшой подарок даже для взрослого человека очень ценны. Тем более когда человек ведёт борьбу за свою жизнь.