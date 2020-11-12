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12.11.2020 13:33
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Съезд с Пискарёвского на Непокорённых и участки проспекта Чернышевского и 6-го Верхнего переулка закроют на пару дней

Новые ограничения движения вступят в силу в Петербурге 13 и 14 ноября. Водителям придется потесниться на несколько дней по трем адресам из-за работ на теплопроводе, газопроводе и теплосети, сообщает 12 ноября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

С 13 по 15 ноября будет перекрыт съезд с Пискарёвского проспекта на проспект Непокорённых и ограничено движение транспорта по Пискарёвскому у съезда на Непокорённых. АО «Трест» займется там устройством теплопровода.

Фото: ГАТИ Петербурга

С 14 по 15 ноября из-за ремонта оборудования газопровода будет закрыто движение по проспекту Чернышевского в направлении от Шпалерной улицы до Захарьевской улицы. Работы ведет ООО «ПетербургГаз»

Фото: ГАТИ Петербурга

На те же два дня перекроют движение по 6-му Верхнему переулку у проспекта Энгельса. Ограничение связано с работами ООО «ИК ЭНЕРГИЯ» по прокладке теплосети.

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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