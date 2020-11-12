Съезд с Пискарёвского на Непокорённых и участки проспекта Чернышевского и 6-го Верхнего переулка закроют на пару дней
Новые ограничения движения вступят в силу в Петербурге 13 и 14 ноября. Водителям придется потесниться на несколько дней по трем адресам из-за работ на теплопроводе, газопроводе и теплосети, сообщает 12 ноября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
С 13 по 15 ноября будет перекрыт съезд с Пискарёвского проспекта на проспект Непокорённых и ограничено движение транспорта по Пискарёвскому у съезда на Непокорённых. АО «Трест» займется там устройством теплопровода.
С 14 по 15 ноября из-за ремонта оборудования газопровода будет закрыто движение по проспекту Чернышевского в направлении от Шпалерной улицы до Захарьевской улицы. Работы ведет ООО «ПетербургГаз»
На те же два дня перекроют движение по 6-му Верхнему переулку у проспекта Энгельса. Ограничение связано с работами ООО «ИК ЭНЕРГИЯ» по прокладке теплосети.