Новые ограничения движения вступят в силу в Петербурге 13 и 14 ноября. Водителям придется потесниться на несколько дней по трем адресам из-за работ на теплопроводе, газопроводе и теплосети, сообщает 12 ноября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



С 13 по 15 ноября будет перекрыт съезд с Пискарёвского проспекта на проспект Непокорённых и ограничено движение транспорта по Пискарёвскому у съезда на Непокорённых. АО «Трест» займется там устройством теплопровода.