Мишустин на три месяца продлил коронавирусные налоговые каникулы для бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство продлило на три месяца налоговые каникулы для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.



«Ситуация в экономике по-прежнему непростая. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца — до конца года», — заявил глава кабинета министров 12 ноября в четверг на заседании кабмина.