Мишустин на три месяца продлил коронавирусные налоговые каникулы для бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство продлило на три месяца налоговые каникулы для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
«Ситуация в экономике по-прежнему непростая. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца — до конца года», — заявил глава кабинета министров 12 ноября в четверг на заседании кабмина.
Как писала «Фонтанка», эта мера касается тех компаний, которые работают в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах, в области организации конференций и выставок.
В начале ноября губернатор Александр Беглов утвердил «третий пакет» мер поддержки бизнеса в Петербурге. В нем также прописаны налоговые льготы и отсрочки по аренде.