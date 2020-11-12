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12.11.2020 13:19
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Мишустин на три месяца продлил коронавирусные налоговые каникулы для бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство продлило на три месяца налоговые каникулы для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

«Ситуация в экономике по-прежнему непростая. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца — до конца года», — заявил глава кабинета министров 12 ноября в четверг на заседании кабмина.

Как писала «Фонтанка», эта мера касается тех компаний, которые работают в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах, в области организации конференций и выставок.

В начале ноября губернатор Александр Беглов утвердил «третий пакет» мер поддержки бизнеса в Петербурге. В нем также прописаны налоговые льготы и отсрочки по аренде.

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Комментарии (6)

264044721
А все остальные, кто не попал в эту сомнительную подборку, могут подыхать.
Skazochny
Как будто остальные отрасли в шоколаде...
264044641
Гнедых с командой раньше Мишустина продлил, весь НДС обнулили. В городе смеются: нет денег платить НДС - сдай декларацию с "налоговым разрывом", ФНС обнулит и никто даже не спросит.
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