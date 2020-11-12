Минфин предложил лишать налогоплательщиков свободы на срок до трех лет за незадекларированную криптовалюту

Министерство хочет внести соответствующие поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Налоговый кодексы, антиотмывочное законодательство и Кодекс об административных правонарушениях в части регулирования цифровых валют и цифровых финансовых активов (ЦФА). В ведомстве считают, что это позволит снизить количество операций, связанных с отмыванием денег, полученных преступным путем.

Минфин предложил лишать свободы на срок до трех лет владельцев цифровых валют, если они хотя бы два раза за три года не отчитались перед налоговой об операциях с криптоактивами на сумму, эквивалентную 45 млн рублей. Об этом 12 ноября сообщает РБК.

Минфин предлагает признать криптовалюту имуществом, обязать владельцев криптоактивов отчитываться о получении цифровой валюты, о сделках с ней и остатках на кошельке. За полную или частичную неуплату налога в результате невключения ‎в налоговую базу доходов от операций с цифровой валютой ее владелец заплатит штраф в случае принятия поправок.



Если держатели криптоактивов на сумму от 45 млн рублей более двух раз в течение трех лет не предоставляли данные в налоговую или включали заведомо ложные сведения, их предлагают наказывать штрафами до 2 млн рублей, принудительными работами или лишением свободы до трех лет. Для владельцев цифровой валюты, которые не задекларировали операции на сумму, эквивалентную 15 млн рублей, предусмотрены более мягкие наказания: штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы или арест на срок до шести месяцев.



При этом эксперты издания назвали такие санкции чрезмерными, отметив, что для других видов имущества таких наказаний нет.

