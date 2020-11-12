Эксперты ВШЭ и Всемирного банка: От антикризисных мер поддержки выиграли в России только семьи с двумя и более детьми

«От мер политики, принятых в январе 2020 года, выигрывают в первую очередь семьи с детьми. Как известно, эта группа имеет более высокий уровень монетарной бедности, чем в целом по населению, поэтому ожидается, что расширение охвата и размера адресных пособий на детей сократит общий уровень бедности населения», — выяснили специалисты.

Коронавирус и введенные правительством РФ из-за него меры поддержки негативно отразились на всех группах населения России, кроме семей с двумя и более детьми, выяснили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Всемирного банка (ВБ). Результаты их исследования 12 ноября опубликовал Forbes.

ВШЭ и ВБ опирались на собственную модель российской налоговой и социальной политики, а также на прогноз банка об экономическом росте и развитии экономики России. Исследователи учитывали влияние только тех мер поддержки, которые оказывают прямой эффект на текущие доходы домохозяйств. Это объявленные в январе 2020 года новые пособия на первого и второго ребенка, а также меры поддержки занятости и доходов населения, принятые в связи с пандемией в марте — июне. По оценкам экспертов, кризис в меньшей степени повлиял на вторую часть распределения доходов, поскольку она гораздо сильнее зависит от трудовых доходов, чем первая.



«Это означает, что от мер налоговой и социальной политики, принятых до и после начала пандемии, в большей степени выиграли бедные слои населения», — приходят к выводу специалисты. В результате социальное неравенство в обществе незначительно снизилось, а уровень бедности растет в более богатых регионах страны и снижается в бедных.



Правительство потратило на обеспечение мер поддержки бизнеса и населения в связи с распространением коронавирусной инфекции в этом году 4 трлн рублей. По словам вице-премьера Андрея Белоусова, в 2021-м расходы, связанные с пандемией, составят 2 трлн рублей. В основном речь идет о продолжении уже действующих программ борьбы с COVID-19.

