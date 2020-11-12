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12.11.2020 12:41
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«Патриотизм доказывается не словами, а делом». Чечня заказала награды имени Кадырова из золота и драгоценных камней почти за 10 миллионов

Чеченские власти объявили аукцион на закупку наград имени первого президента республики Ахмата Кадырова. Соответствующая документация к многомиллионному тендеру опубликована на портале госзакупок.

Как следует из текста технического задания, подрядчику необходимо будет изготовить 15 медалей «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики» из золота 750-й пробы. На лицевой стороне должен быть изображен его портрет, а на оборотной — его изречение: «Патриотизм доказывается не словами, а делом». К медалям будут идти колодки, имитирующие флаг Чечни, инкрустированные 54 изумрудами, 36 рубинами и 18 бриллиантами.

Помимо этого, власти планируют закупить 15 орденов Кадырова. Передняя часть награды из золота той же пробы также должна содержать портрет первого президента, а оборотная — надписи: «Сын своего народа» и «Он ушел непобежденным». Как и в случае с медалями, ордена будут соединяться с колодкой, инкрустированной драгоценными камнями. Однако какими именно и в каком количестве — в документах не уточняется. Начальная стоимость контракта составляет 9,6 миллиона рублей.

Как ранее писала «Фонтанка», это уже не первая подобная закупка в 2020 году. В октябре власти были готовы выделить из республиканского бюджета 10,2 млн рублей на такие же награды имени Кадырова.

Орден имени Ахмата Кадырова — это высшая награда Чечни, учрежденная в 2004 году. Он вручается «за выдающиеся заслуги» перед республикой. Медали памяти первого президента выдают с 2016 года.

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Комментарии (3)

ded morze
Кадыров составляет бюджет республики на следующий год.В графе "Итого"- Надо ещё !
hedgehog_
таки непонятно как этоработает. республика в составе республики. и вроде само по себе, а вроде и часть рассиянии.
Владислав М
"Патриотизм доказывается не словами, а делом" - дело, это когда вместо 15 орденов, эти деньги отдадут на лечение 15 больных людей. Всё остальное - пустые слова о патриотизме и дешёвое тщеславие.
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