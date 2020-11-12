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12.11.2020 12:36
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Минздрав Белоруссии наконец уверовал в коронавирус. В Минске ввели обязательный масочный режим

Минздрав Белоруссии ввел масочный режим в Минске и усилил контроль за соблюдением требований профилактики коронавируса.

«В Минске вводится обязательный масочный режим. <...> В масках люди должны быть не только на своих рабочих местах, но и при посещении всех без исключения объектов столицы», — сообщает 12 ноября агентство «Белта» со ссылкой на Мингорисполком.

Накануне обязательный масочный режим после требований Минздрава ввели в других белорусских городах, в том числе в Могилеве, Бобруйске, Кличеве и Новополоцке.

В Белоруссии в начале пандемии не вводилось никаких ограничений. Например, в республике не приостановили чемпионат по футболу и провели парад Победы 9 Мая. Президент Александр Лукашенко заявил, что если бы белорусы пошли на «шаблонные рекомендации ВОЗ», то потеряли бы страну. В июле белорусский лидер даже констатировал победу на COVID-19, однако уже в сентябре страна столкнулась с новой волной пандемии. Лукашенко предположил, что рост заболевших связан с «терками на улицах».

С начала пандемии в Белоруссии выявили уже 109 тысяч заболевших COVID-19.

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