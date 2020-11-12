Минздрав Белоруссии наконец уверовал в коронавирус. В Минске ввели обязательный масочный режим

Минздрав Белоруссии ввел масочный режим в Минске и усилил контроль за соблюдением требований профилактики коронавируса.

«В Минске вводится обязательный масочный режим. <...> В масках люди должны быть не только на своих рабочих местах, но и при посещении всех без исключения объектов столицы», — сообщает 12 ноября агентство «Белта» со ссылкой на Мингорисполком.

Накануне обязательный масочный режим после требований Минздрава ввели в других белорусских городах, в том числе в Могилеве, Бобруйске, Кличеве и Новополоцке.

