Хорватский футболист узнал, что у него коронавирус, во время матча с Турцией. Его поменяли в перерыве

Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида узнал о том, что заразился коронавирусом, в перерыве товарищеского матча против Турции (3:3). Как сообщает издание Jutarnji list в четверг, 12 ноября, после этого его сняли с игры.



Отмечается, что все тесты на коронавирус, проведённые перед игрой с Турцией в понедельник, 9 ноября, дали отрицательный результат. Однако в день матча, 11 ноября, мазки были собраны вновь к следующей игре со Швецией. О результатах нового тестирования медицинская служба сборной Хорватии узнала в конце первого тайма встречи с Турцией. В результате Вида был заменён на защитника казанского «Рубина» Филипа Уремовича на 46-й минуте встречи.

