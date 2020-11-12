FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
76.21р90.05р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
12.11.2020 11:15
5
Печать

Технические работы не дают поменять водительские права в Петербурге и Ленобласти

Неполадки с работой базы данных ГИБДД вновь создают проблемы водителям. Подождать придется и петербуржцам, и жителям Ленобласти.

Утром 12 ноября база данных МРЭО ГИБДД не работает ни в Ленинградской области, ни в Санкт-Петербурге, сообщает читатель «Фонтанки» Александр. «Поменять водительское удостоверение нет возможности», — жалуется он.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что в данный момент ведутся технические работы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

262370901
Та же хрень и с записью к врачу (Стоматологу)
264043501
Уже неделю невозможно зарегистрироваться через госуслуги на перерегистрацию авто. А на телефоны в МРЭО никто не отвечает. Звонил в тех поддержу сайта "Госуслуги", там сказали, что проблема с оборудованием МВД.
264043201
Сменить права через Госуслуги из-за проблем на стороне ГИБДД/МВД Санкт-Петербурга не могу уже третью (!!!) неделю. За всё время уведомление с сайта Госуслуг не приходило.
При этом количество МРЭО в конце октября сократилось - так, закрылось МРЭО на Текстильщиков, хотя сайт работал.
И о какой социальной дистанции и профилактике можно говорить, если в итоге придётся идти в МФЦ и менять права там? Может, всё-таки правильнее починить электронный сервис?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний