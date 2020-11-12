Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства миллиардера Босова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства миллиардера Дмитрия Босова. Об этом 12 ноября со ссылкой на источник сообщает РБК.



По информации издания, следствие по 110-й статье УК РФ, которая предусматривает до шести лет лишения свободы, ведется с конца лета. Заявление о расследовании обстоятельств смерти бизнесмена подали его вдова Катерина, которая проходит в деле как потерпевшая, а также его старший сын от первого брака Артем.

Источник РБК, знакомый с материалами следствия, рассказал, что свидетели по делу дали показания о том, что Босов тяжело переживал конфликт со своим бывшим бизнес-партнером Александром Исаевым. Последний заявил изданию, что к нему не поступало вопросов от следствия.