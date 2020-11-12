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12.11.2020 09:19
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Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства миллиардера Босова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства миллиардера Дмитрия Босова. Об этом 12 ноября со ссылкой на источник сообщает РБК.

По информации издания, следствие по 110-й статье УК РФ, которая предусматривает до шести лет лишения свободы, ведется с конца лета. Заявление о расследовании обстоятельств смерти бизнесмена подали его вдова Катерина, которая проходит в деле как потерпевшая, а также его старший сын от первого брака Артем.

Источник РБК, знакомый с материалами следствия, рассказал, что свидетели по делу дали показания о том, что Босов тяжело переживал конфликт со своим бывшим бизнес-партнером Александром Исаевым. Последний заявил изданию, что к нему не поступало вопросов от следствия.

Тело 52-летнего миллиардера Дмитрия Босова было найдено в начале мая этого года в подмосковном поселке Усово. Вскоре стало известно, что его с огнестрельным ранением в голову нашли родственники. Рядом лежал пистолет «Glock 19 gen 4».

Босов был акционером и главой совета директоров группы «Аллтек». Основными его активами являлись компании «Сибантрацит» и «ВостокУголь». Первая — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги». Его компании также принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay. Миллиардер занимал 86-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes.

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Комментарии (3)

DEMOMON
Деньги - зло. Отдал бы мне, облегчил душу и гора бы с плеч. Зато жив был бы.
kоt-obormot
Миллионер какой то впечатлительный чересчур попался.
В.Паркинсон
Бедолага...миллиарды ему пухом.
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