Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства миллиардера Босова
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства миллиардера Дмитрия Босова. Об этом 12 ноября со ссылкой на источник сообщает РБК.
По информации издания, следствие по 110-й статье УК РФ, которая предусматривает до шести лет лишения свободы, ведется с конца лета. Заявление о расследовании обстоятельств смерти бизнесмена подали его вдова Катерина, которая проходит в деле как потерпевшая, а также его старший сын от первого брака Артем.
Источник РБК, знакомый с материалами следствия, рассказал, что свидетели по делу дали показания о том, что Босов тяжело переживал конфликт со своим бывшим бизнес-партнером Александром Исаевым. Последний заявил изданию, что к нему не поступало вопросов от следствия.
Тело 52-летнего миллиардера Дмитрия Босова было найдено в начале мая этого года в подмосковном поселке Усово. Вскоре стало известно, что его с огнестрельным ранением в голову нашли родственники. Рядом лежал пистолет «Glock 19 gen 4».
Босов был акционером и главой совета директоров группы «Аллтек». Основными его активами являлись компании «Сибантрацит» и «ВостокУголь». Первая — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги». Его компании также принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay. Миллиардер занимал 86-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes.