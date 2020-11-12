FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
76.21р90.05р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
12.11.2020 07:44
5
Печать

Постпред России при ООН допустил обсуждение дела Навального в Совбезе

Россия может вынести тему с отравлением политика Алексея Навального на обсуждение в Совбез ООН и считает, что другие страны «побаиваются» разговоров об этом. Об этом рассказал постпред России при ООН Василий Небензя.

Дипломат полагает, что тема пока не выносилась в Совбез, поскольку другие страны понимают, что «все это может быть развернуто и в другую сторону».

«Если бы они хотели, то давно бы уже вынесли. Но каждый раз, когда мы обсуждаем «химию», в том числе сирийскую, они эту тему (тему отравления Навального. — Прим. ред.) по касательной затрагивают», — сказал Небензя 12 ноября РИА Новости.

При этом российский постпред подчеркнул, что Москва ничего не утаивает.

«Хотят вынести – пусть выносят. Мы, может, сами вынесем – это будет разговор для них не очень лицеприятный», - заявил Небензя и добавил, что Россия не пытается уйти от диалога.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее главу ФБК перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

закоренелый ленинградец
А с какого перепугу Навальный, вдруг, стал считаться политиком ? Так - мелкий пиарщик самого себя.
260551481
Ох и шутник этот постпред... Опять решили юморнуть на весь Совбез, так Трамп уже не поможет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний