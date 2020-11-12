Постпред России при ООН допустил обсуждение дела Навального в Совбезе

Россия может вынести тему с отравлением политика Алексея Навального на обсуждение в Совбез ООН и считает, что другие страны «побаиваются» разговоров об этом. Об этом рассказал постпред России при ООН Василий Небензя.



Дипломат полагает, что тема пока не выносилась в Совбез, поскольку другие страны понимают, что «все это может быть развернуто и в другую сторону».



«Если бы они хотели, то давно бы уже вынесли. Но каждый раз, когда мы обсуждаем «химию», в том числе сирийскую, они эту тему (тему отравления Навального. — Прим. ред.) по касательной затрагивают», — сказал Небензя 12 ноября РИА Новости.

