Постпред России при ООН допустил обсуждение дела Навального в Совбезе
Россия может вынести тему с отравлением политика Алексея Навального на обсуждение в Совбез ООН и считает, что другие страны «побаиваются» разговоров об этом. Об этом рассказал постпред России при ООН Василий Небензя.
Дипломат полагает, что тема пока не выносилась в Совбез, поскольку другие страны понимают, что «все это может быть развернуто и в другую сторону».
«Если бы они хотели, то давно бы уже вынесли. Но каждый раз, когда мы обсуждаем «химию», в том числе сирийскую, они эту тему (тему отравления Навального. — Прим. ред.) по касательной затрагивают», — сказал Небензя 12 ноября РИА Новости.
При этом российский постпред подчеркнул, что Москва ничего не утаивает.
«Хотят вынести – пусть выносят. Мы, может, сами вынесем – это будет разговор для них не очень лицеприятный», - заявил Небензя и добавил, что Россия не пытается уйти от диалога.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее главу ФБК перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.