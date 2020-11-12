Эпидемиологи заметили рост популяционного иммунитета к коронавирусу в российских регионах

Программа Роспотребнадзора по оценке популяционного иммунитета к коронавирусу стартовала в июне. В ходе первого этапа было обследовано более 74 тысяч волонтеров в 26 регионах страны. В сентябре-октябре 2020 года прошел второй этап. Во нем приняли участие все 26 регионов, участвовавшие и в первом. Третий этап исследования намечен на конец ноября - начало декабря.

Популяционный иммунитет к коронавирусу растет - в разных регионах он составляет от 5,1% до 65,3%. Об этом 12 ноября рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

Тотолян отметил, что если в ходе первого этапа исследования уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3—50,2%, то ко второму достиг 5,1–65,3%. «При этом в 15 регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5—2 раза», - сказал академик РИА Новости.

Ранее Тотолян сообщал, что иммунная прослойка населения выросла в 14 из 25 регионов, участвующих в популяционном исследовании Роспотребнадзора.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что завершение эпидемии коронавируса в России возможно только после формирования коллективного иммунитета. Он спрогнозировал снижение числа заболевших COVID-19 весной.

В России вирусом заражены более 1,8 миллиона человек, из которых около 1,35 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 31 тысячи человек. За последние сутки выявили 19 851 новый случай инфицирования коронавирусом.