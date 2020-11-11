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11.11.2020 23:53
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В Лондоне автомобиль въехал в здание полицейского участка

В Лондоне автомобиль въехал в здание полицейского участка, это случилось вечером 11 ноября в районе Эдмонтон на севере столицы Великобритании.

О ЧП сообщает полиция Лондона. Она уточняет, что водитель автомобиля, протаранившего полицейский участок, жив и уже задержан. Его личность не раскрывается.

она уточняет, что инцидент произошел в 18:58 по местному времени. Автомобиль злоумышленника остается на месте, его осматривают.

Пострадавших в ходе инцидента нет, полицейский участок эвакуирован, место происшествия оцеплено полицией.

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