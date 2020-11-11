В Лондоне автомобиль въехал в здание полицейского участка
В Лондоне автомобиль въехал в здание полицейского участка, это случилось вечером 11 ноября в районе Эдмонтон на севере столицы Великобритании.
О ЧП сообщает полиция Лондона. Она уточняет, что водитель автомобиля, протаранившего полицейский участок, жив и уже задержан. Его личность не раскрывается.
Statement re incident at #Edmonton police station in #Enfieldhttps://t.co/ZRODHzBNNs— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 11, 2020
она уточняет, что инцидент произошел в 18:58 по местному времени. Автомобиль злоумышленника остается на месте, его осматривают.
Пострадавших в ходе инцидента нет, полицейский участок эвакуирован, место происшествия оцеплено полицией.