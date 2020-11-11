Испания ограничила въезд из стран повышенного риска COVID-19

Испания ограничила въезд граждан из стран с повышенным уровнем распространения COVID-19, с 23 ноября каждый из таковых будет обязан предоставить отрицательный тест на наличие коронавируса, который будет необходимо сделать максимум за 72 часа до поездки. Об этом заявил вечером 11 ноября глава испанского Минздрава Сальвадор Илья Рока.

Документ должен быть представлен в оригинале на испанском или английском языке в бумажном или электронном виде. "Любой пассажир, у которого подозревается наличие COVID-19 после температурного, визуального контроля и проверки документов, должен будет пройти диагностический тест в аэропорту по прибытии в Испанию", - пояснили в министерстве.

Въезжающим будет необходимо по прибытии заполнить специальную форму, в которой будет указано, получили ли они отрицательный результат теста на коронавирус. Должностным лицам будет разрешено запросить подтверждение результатов анализа.

В министерстве отметили, что "турагенты, туристические операторы, а также авиа-, морские или транспортные компании обязуются проинформировать пассажиров о том, что перед поездкой необходимо иметь отрицательный результат теста ПЦР".

Для россиян въезд на территорию Испании, как в другие государства-члены ЕС, невозможен.

