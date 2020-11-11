Суд готовится слушать «известных личностей» по очередному делу вокруг «Таврического». Следствие внезапно добралось до банковской основы

Материалы дела судье Смольнинского районного суда Юлии Котеневой были переданы 11 ноября. Теперь она должна решить, будет ли оно принято к производству. В этом случае, сообщает Объединенная пресс-служба, «суду предстоит заслушать в качестве свидетелей Сомова, Гаркушу и других известных личностей», имея в виду недавно освободившихся и снова арестованных за мошенничество акционеров «Таврического».

Обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве с кредитными деньгами банка «Таврический» стал один из его основателей Олег Захаржевский, материалы уже в суде. Несколько лет множащиеся вокруг финансового учреждения посадки обходили его стороной.

Новыми героями в делах о мошенничестве с деньгами банка стал арестованный в ноябре прошлого года исполнительный директор ООО «Альянс» Вячеслав Шишлов и один из двух основателей «Таврического» Олег Захаржевский. О его статусе как обвиняемого по одному делу с Шишловым до момента передачи дела в суд известно не было.

Следствие вменяет фигурантам особо крупное хищение. Якобы через 17 кредитных договоров, оформленных в 2012–14 годах, из банка утекло 145 млн (в начале расследования речь шла о сумме в 129 млн). Получил займы Шишлов, как ранее писала «Фонтанка», заранее зная, что отдавать деньги не будет.

Роль Захаржевского в деле о мошенничестве пока не ясна. На момент вменяемого преступления он был в составе учредителей банка, его доля в уставном капитале постепенно свелась к нулю в июне 2015 года, вскоре после того как «Таврический» был санирован.

Фамилия Захаржевского не в первый раз прозвучала в Смольнинском районном суде. В феврале этого года там рассматривался иск к основателю банка от топ-менеджера «Росбанка» и мужа Олеси Судзиловской Сергея Дзебаня. Ему перешел долг, который якобы образовался у Захаржевского перед Евгением Додом — бывшим главой «РусГидро». Как писала «Фонтанка» после предварительного слушания, речь шла о долговых расписках на сумму в 130 млн рублей, датированы они 2014 годом. Были ли деньги на самом деле переданы Захаржевскому так и осталось под вопросом. Через два месяца стороны второй раз встретились в суде, чтобы сказать, что заключили мировое соглашение. На тот момент следствие по уголовному делу, фигурантом которого стал Захаржевский, длилось уже больше года. Оба фигуранта вину не признают.