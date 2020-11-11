Замглавы Минэнерго Черезов освобождён от должности

Заместитель министра энергетики России Андрей Черезов освобождён от занимаемой должности в связи с её сокращением, говорится в сообщении Минэнерго вечером 11 ноября.

«Распоряжением правительства РФ от 11 ноября 2020 года №2937-р заместитель министра энергетики Андрей Черезов освобождён от занимаемой должности в связи с её сокращением», - говорится в сообщении.

Андрей Черезов занимал должность замминистра энергетики с 2013 года и занимался вопросами безопасности энергообъектов и развитием цифровых технологий.