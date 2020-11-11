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11.11.2020 22:27
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Замглавы Минэнерго Черезов освобождён от должности

Заместитель министра энергетики России Андрей Черезов освобождён от занимаемой должности в связи с её сокращением, говорится в сообщении Минэнерго вечером 11 ноября.

«Распоряжением правительства РФ от 11 ноября 2020 года №2937-р заместитель министра энергетики Андрей Черезов освобождён от занимаемой должности в связи с её сокращением», - говорится в сообщении.

Андрей Черезов занимал должность замминистра энергетики с 2013 года и занимался вопросами безопасности энергообъектов и развитием цифровых технологий.

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Комментарии (2)

ЛуМумба
Ну сократят должность зам.миримтра по безопасности и внедрению цифровых технологий, но откроют новую - по использованию цифровых технологий и безопасности. Новая должностная инструкция, новый кабинет, новый человек.
Почувствуйте разницу.
263836471
Интересно - ему и раньше было нечего делать, раз единицу сократили?
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