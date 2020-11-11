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11.11.2020 22:15
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Путин и президент Казахстана обсудили пандемию и возможность производства вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудил активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и ряд политических вопросов, сообщила вечером 11 ноября пресс-служба Кремля.

«Стороны обсудили ряд ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. В частности, обсуждены планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана», — говорится в сообщении на сайте главы государства.

Кроме того, президенты обсудили усилия по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. «Президент Казахстана отметил эффективность предпринятых Россией усилий по прекращению огня и боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. С обеих сторон выражена уверенность, что согласованный 9 ноября на высшем уровне комплекс мер создаёт предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в интересах армянского и азербайджанского народов», — говорится в сообщении.

Напомним, РФ начала переброску миротворческого контингента в зону вооруженного конфликта. Всего в Нагорный Карабах будет направлено 1960 российских миротворцев. Режим прекращения огня вступил в силу 10 ноября.

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