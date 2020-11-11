Вице-губернатор Петербурга пообещал не перепрофилировать под COVID-19 онкологические медучреждения

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев пообещал не перепрофилировать под COVID-19 онкологические медучреждения Северной столицы. Такое заявление от представителя Смольного прозвучало 11 ноября в рамках в рамках Правительственного часа в городском парламенте.

Вице-губернатор подчеркнул, что что несмотря на серьёзную нагрузку на городскую систему здравоохранения в период пандемии, сохраняется оказание плановой и специализированной медицинской помощи.«Мы заранее готовились к тому, что осенью может быть новый всплеск. У нас уже есть опыт перепрофилирования клиник и лечения больных», — отметил вице-губернатор.

Также Эргашев заявил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге сложная — койки стремительно кончаются. «Достаточно много происходит госпитализаций. За последние сутки госпитализированы 789 человек. Из них 485 — с внебольничной пневмонией и 304 — с ковидом. Надо понимать, что из этих внебольничных пневмоний — примерно 80% с ковидом. Еженедельный прирост заболеваемости составляет 50%, а еженедельный прирост госпитализаций составляет около 18%. Это очень много», — заявил чиновник 11 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург». — В настоящий момент развернуто 9613 коек. И из них свободными остаются 605, что составляет примерно около 6%».