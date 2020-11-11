Глава Центра им. Гамалеи рассказал, сколько времени понадобится для вакцинации всех желающих россиян

Около года потребуется для того, чтобы привить от COVID-19 в России всех желающих. Об этом 11 ноября заявил на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Через год мы должны прекратить уже вакцинацию, сказав, что все кто захотел и кого надо мы уже провакцинировали. А доступная вакцинация, вакцинация по месту жительства... такой момент должен наступить у нас в январе-феврале месяце», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.



По его словам, повлиять на эффективность вакцины от коронавируса могут препараты, подавляющие иммунитет. Если через три недели антител нет — прививку можно повторить. Людям с аутоиммунными заболеваниями нужно консультироваться с врачом.