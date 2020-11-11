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11.11.2020 20:20
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Оппозиция не смогла отправить Пашиняна в отставку из-за отсутствия кворума

Внеочередное собрание депутатов парламента Армении по вопросу отставки главы кабмина Никола Пашиняна не состоялось. Об этом вечером 11 ноября заявила оппозиционный парламентарий Наира Зограбян.

«Заседание парламента не состоялось, поскольку не был обеспечен кворум. На заседание явилась только вице-спикер парламента Лена Назарян. Другие депутаты от правящей фракции не пришли на заседание», — приводит слова Зограбян «Интерфакс».

Между тем, у парламента собрались протестующие, требующие отставки Пашиняна. Они требуют дератификации трёхстороннего соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и отставки премьера до полуночи. Здание законодательного органа оцеплено силовиками. Организатор акции протеста у парламента в Ереване попросил митингующих разойтись по домам.

Протесты в Армении начались сразу после того, президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Россия уже отправила в зону конфликта первых миротворцев. Миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих будет развертываться параллельно с выводом армянских военных, заявили в Кремле.

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Комментарии (2)

Sibir_5e4d67bbb7aea
и если всё же дезавуируют соглашение? тогда что? 22 самолёта домой?
IvanSt
здание парламента или "правительственного органа"? Явно же парламент не "правительственный орган".
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