Оппозиция не смогла отправить Пашиняна в отставку из-за отсутствия кворума

Внеочередное собрание депутатов парламента Армении по вопросу отставки главы кабмина Никола Пашиняна не состоялось. Об этом вечером 11 ноября заявила оппозиционный парламентарий Наира Зограбян.

«Заседание парламента не состоялось, поскольку не был обеспечен кворум. На заседание явилась только вице-спикер парламента Лена Назарян. Другие депутаты от правящей фракции не пришли на заседание», — приводит слова Зограбян «Интерфакс».

Между тем, у парламента собрались протестующие, требующие отставки Пашиняна. Они требуют дератификации трёхстороннего соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и отставки премьера до полуночи. Здание законодательного органа оцеплено силовиками. Организатор акции протеста у парламента в Ереване попросил митингующих разойтись по домам.