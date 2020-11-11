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11.11.2020 19:55
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Торговым центрам отменили голодовку. Смольный отменил полный запрет на общепит в ТЦ

Правительство Петербурга внесло второе за день изменение в 121-е коронавирусное постановление. Документ, опубликованный вечером 11 ноября, отменяет утренний запрет на любой общепит в ТЦ и оставляет только ограничения для фуд-кортов.

Ранее участники рынка обратили внимание, что в одном из пунктов говорится, что работа ТЦ разрешена при условии «недопущения оказания услуг общественного питания в помещениях предприятий общественного питания, а также с использованием фуд-кортов и фуд-плейсов».

Чиновники ответили, что такая формулировка является технической ошибкой, и пообещали внести исправления.

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