Гинцбург: Вся вакцина «Спутник V» выкуплена государством, в розницу она не продаётся

Первую зарегистрированную в мире вакцину «Спутник V» в розницу сейчас приобрести невозможно. Всю её приобрело Российское государство для дальнейшего распределения. Об этом 11 ноября заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, где и разрабатывался препарат, Александр Гинцбург.

«У нас вся вакцина выкуплена Российским государством, поэтому, мне кажется, она не продается ни в розницу, ни другим способом», — приводит РИА «Новости» слова главы Центра им. Гамалеи, сказанные им на заседании Еврейского делового клуба Solomon.