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11.11.2020 19:35
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Гинцбург: Вся вакцина «Спутник V» выкуплена государством, в розницу она не продаётся

Первую зарегистрированную в мире вакцину «Спутник V» в розницу сейчас приобрести невозможно. Всю её приобрело Российское государство для дальнейшего распределения. Об этом 11 ноября заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, где и разрабатывался препарат, Александр Гинцбург.

«У нас вся вакцина выкуплена Российским государством, поэтому, мне кажется, она не продается ни в розницу, ни другим способом», — приводит РИА «Новости» слова главы Центра им. Гамалеи, сказанные им на заседании Еврейского делового клуба Solomon.

Ранее Гинцбург рассказал, что на сегодняшний день препаратом привились около 45–50 тысяч человек. Большинство из них — люди из группы риска.

11 августа президент РФ рассказал о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.

11 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцина «Спутник V» вышла в гражданский оборот. Её эффективность по итогам клинических испытаний составила 92%.

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Комментарии (5)

kоt-obormot
Физ.раствор в ампулах походу ни стоил так дорого - никогда.
Djnyana
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи: "У нас вся вакцина выкуплена Российским государством". Они что, сами её и производят?
michailPotapov
хватай мешки вокзал отходит
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