Вынужденная спячка. Аэропорт Лаппеенранты закрывается до весны

Аэропорт Лаппеенранты, почти половину которого до пандемии коронавируса составляли российские пассажиры, закроется до марта. Директор воздушной гавани урезала свою зарплату вдвое.
Как сообщает Yle, все рейсы в Центральную Европу, включая чартерные, отменены до конца марта. Помимо этого национальный авиаперевозчик Finnair прекращает свои тренировочные полеты.
Персонал аэропорта с лета находится в неоплачиваемом отпуске. Без работы люди остались уже в марте 2020 года, но с частичным возобновлением авиасообщения сотрудники возвращались на свои места в июле - августе.
«Мы хотим удержать наших сотрудников, потому что верим в будущее», — говорит исполнительный директор аэропорта Эйя Йоро. Как уточняет издание, в связи с тяжёлым положением компании снизила себе зарплату наполовину.
Тем не менее, на весну есть согласованные рейсы. По словам Йоро, 28 марта прибудет первый рейс из Вены.
В лучшие времена аэропорт Лаппеенранты принимал более 100 тыс. пассажиров в год, половину из них составляли россияне. Ryanair летал из Лаппеенранты в Италию до 2015 года. Аэропорт лишился регулярных рейсов, а после перехода из государственного владения в руки города и регионального союза Южной Карелии воздушная гавань практически пустовала до весны 2018-го. Вернулся Ryanair с рейсами в Италию и Грецию, а потом пришла его «дочка» с рейсами в Венгрию. Несмотря на самостоятельную деятельность, аэропорт продолжает жить за счёт государственных дотаций, в прошлом году власти выделили ему 820 тыс. евро. По итогам 2019-го, согласно данным финского реестра, оборот воздушной гавани составил 809 тыс. евро, а чистый убыток — 934 тыс. евро.