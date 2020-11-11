Фрунзенский район ищет поставщика продуктов в детские сады. Общая сумма тендеров уже превысила 740 млн рублей
Администрация Фрунзенского района объявила более 40 конкурсов на комплексную поставку продуктов питания в детские сады Петербурга. Общая сумма, исходя из максимальной цены контрактов, составила более 740 млн рублей. По информации, опубликованной на сайте госзакупок, последние конкурсы были размещены 10 ноября.
Каждая опубликованная закупка пронумерована — всего будет объявлено 45 тендеров. По условиям контракта победитель должен будет обеспечить детсады Фрунзенского района целым списком продуктов питания: крупами, горохом, сахаром, творогом, консервированными овощами, фруктами и другими товарами. Поставщика определят в зависимости от его квалификации (30%) и предложенной им цены контракта (70%). Договоры будут действовать в течение всего 2021 года, а в некоторых случаях — до конца 2022-го.
Раньше в детсадах Фрунзенского района работало ООО «ТЗБ "Петроградская"». В 2019 году выручка компании составила около 1 млрд рублей, а чистая прибыль — более 190 млн рублей.
В конце сентября «Фонтанка» писала, что комитет по госзаказу массово отменяет конкурсы на оказание услуг по организации питания в петербургских школах и детсадах. На 22 сентября было отменено 22 конкурса на 1,8 млрд рублей во Фрунзенском и Калининском районах города.