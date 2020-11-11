Фрунзенский район ищет поставщика продуктов в детские сады. Общая сумма тендеров уже превысила 740 млн рублей

Администрация Фрунзенского района объявила более 40 конкурсов на комплексную поставку продуктов питания в детские сады Петербурга. Общая сумма, исходя из максимальной цены контрактов, составила более 740 млн рублей. По информации, опубликованной на сайте госзакупок, последние конкурсы были размещены 10 ноября.



Каждая опубликованная закупка пронумерована — всего будет объявлено 45 тендеров. По условиям контракта победитель должен будет обеспечить детсады Фрунзенского района целым списком продуктов питания: крупами, горохом, сахаром, творогом, консервированными овощами, фруктами и другими товарами. Поставщика определят в зависимости от его квалификации (30%) и предложенной им цены контракта (70%). Договоры будут действовать в течение всего 2021 года, а в некоторых случаях — до конца 2022-го.

