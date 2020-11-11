Россия создает в Судане базу для кораблей с ядерными установками

Правительство РФ одобрило проект соглашения с Суданом о создании на территории страны пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ. Документ, подписанный еще 6 ноября, 11-го числа опубликован на портале правовой информации.



Согласно документу, Судан предоставляет землю под российскую базу безвозмездно. Россия там сможет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой. Военных на этой базе должно быть не более 300 человек.



Кроме того, Россия сможет ввозить и вывозить через морские порты и аэропорты Судана вооружение, боеприпасы и любое оборудование, которое нужно для работы базы и «выполнения задач военными кораблями». За это не будут взиматься пошлины или другие сборы.

