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11.11.2020 17:59
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Россия создает в Судане базу для кораблей с ядерными установками

Правительство РФ одобрило проект соглашения с Суданом о создании на территории страны пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ. Документ, подписанный еще 6 ноября, 11-го числа опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, Судан предоставляет землю под российскую базу безвозмездно. Россия там сможет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой. Военных на этой базе должно быть не более 300 человек.

Кроме того, Россия сможет ввозить и вывозить через морские порты и аэропорты Судана вооружение, боеприпасы и любое оборудование, которое нужно для работы базы и «выполнения задач военными кораблями». За это не будут взиматься пошлины или другие сборы.

Сами военные корабли на базе будут обладать иммунитетом от досмотра, обыска и ареста. Россия при этом готова оказывать безвозмездную помощь в поисково-спасательных операциях на территории Судана.

Как пишет «Медуза», судя по координатам, которые указаны в постановлении правительства, базу собираются создать в городе Порт-Судан.

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Комментарии (2)

260551481
Ну в России Путин & Со "порядок" уже навели... Промышленность и экономика на высоте, здравоохранение и образование так же, жизненный уровень население сравнялся с Европой...
lexus
Вот это молодцы. Там сейчас основные торговые пути. Надо их самим контролировать.
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