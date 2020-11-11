Бритни Спирс проиграла суд по лишению отца опекунства над ней. Фанаты считают, что её удерживают насильно

Бритни Спирс проиграла суд по лишению отца статуса её опекуна. Об этом пишет Би-би-си 11 ноября.



Заседание суда из-за пандемии проходило в формате видеоконференции, интересы певицы представлял адвокат Сэмюэль Ингэм. Он заявил, что звезда «боится» своего отца и не будет выходить на сцену, пока тот контролирует её дела. Он добавил, что к тому же отношения исполнительницы с отцом вряд ли можно назвать «рабочими»: они не разговаривают уже долгое время.



В результате заседания соопекуном певицы стала финансовая компания Bessemer Trust — ранее Бритни просила, чтобы состояние её дел контролировали квалифицированные лица — в этом суд встал на сторону артистки. Но отклонил ходатайство о лишении опекунства её отца, Джейми Спирса. Он выступает в этом статусе с 2008 года: права на опеку родитель получил после череды госпитализаций и публичных скандалов, связанных в том числе с алкогольной и наркотической зависимостью Спирс.

