FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +5
76.40р90.36р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
11.11.2020 18:18
1
Печать

Бритни Спирс проиграла суд по лишению отца опекунства над ней. Фанаты считают, что её удерживают насильно

Бритни Спирс проиграла суд по лишению отца статуса её опекуна. Об этом пишет Би-би-си 11 ноября.

Заседание суда из-за пандемии проходило в формате видеоконференции, интересы певицы представлял адвокат Сэмюэль Ингэм. Он заявил, что звезда «боится» своего отца и не будет выходить на сцену, пока тот контролирует её дела. Он добавил, что к тому же отношения исполнительницы с отцом вряд ли можно назвать «рабочими»: они не разговаривают уже долгое время.

В результате заседания соопекуном певицы стала финансовая компания Bessemer Trust — ранее Бритни просила, чтобы состояние её дел контролировали квалифицированные лица — в этом суд встал на сторону артистки. Но отклонил ходатайство о лишении опекунства её отца, Джейми Спирса. Он выступает в этом статусе с 2008 года: права на опеку родитель получил после череды госпитализаций и публичных скандалов, связанных в том числе с алкогольной и наркотической зависимостью Спирс.

Все это время певица в числе прочего не имеет права вести переговоры, распоряжаться имуществом, финансами, водить машину. В 2019 году она обратилась в суд с требованием пересмотреть решение. Она предлагала назначить опекуном своего менеджера Джоди Монтгомери.

По словам звезды, отец насильно отправил её в психиатрическую клинику на несколько месяцев после отказа принимать лекарства. На исчезновение исполнительницы из публичного поля обратили внимание фанаты, предположив, что она ещё в детстве стала жертвой отца, который контролировал её личную жизнь, и на самом деле никогда не нуждалась в опеке. Поклонники запустили движение #FreeBritney и начали искать тайные просьбы о помощи в Instagram и TikTok певицы. Некоторые просили её надеть вещи определённого цвета, если ей требуется помощь, но она боится открыто говорить об этом. К флешмобу подключились телеведущие и другие звёзды. Например, во время одного из концертов весной 2019 года «освободить Бритни» призывала Майли Сайрус. Ещё больше фанатов раззадорила мать Бритни, которая поставила «лайки» на некоторые предположения о том, что поп-звезду удерживают насильно. Официального подтверждения этой информации нет

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Мужской Взгляд
У девочки хорошие проблемы с головой.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний