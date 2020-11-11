Бритни Спирс проиграла суд по лишению отца опекунства над ней. Фанаты считают, что её удерживают насильно
Бритни Спирс проиграла суд по лишению отца статуса её опекуна. Об этом пишет Би-би-си 11 ноября.
Заседание суда из-за пандемии проходило в формате видеоконференции, интересы певицы представлял адвокат Сэмюэль Ингэм. Он заявил, что звезда «боится» своего отца и не будет выходить на сцену, пока тот контролирует её дела. Он добавил, что к тому же отношения исполнительницы с отцом вряд ли можно назвать «рабочими»: они не разговаривают уже долгое время.
В результате заседания соопекуном певицы стала финансовая компания Bessemer Trust — ранее Бритни просила, чтобы состояние её дел контролировали квалифицированные лица — в этом суд встал на сторону артистки. Но отклонил ходатайство о лишении опекунства её отца, Джейми Спирса. Он выступает в этом статусе с 2008 года: права на опеку родитель получил после череды госпитализаций и публичных скандалов, связанных в том числе с алкогольной и наркотической зависимостью Спирс.
Все это время певица в числе прочего не имеет права вести переговоры, распоряжаться имуществом, финансами, водить машину. В 2019 году она обратилась в суд с требованием пересмотреть решение. Она предлагала назначить опекуном своего менеджера Джоди Монтгомери.
По словам звезды, отец насильно отправил её в психиатрическую клинику на несколько месяцев после отказа принимать лекарства. На исчезновение исполнительницы из публичного поля обратили внимание фанаты, предположив, что она ещё в детстве стала жертвой отца, который контролировал её личную жизнь, и на самом деле никогда не нуждалась в опеке. Поклонники запустили движение #FreeBritney и начали искать тайные просьбы о помощи в Instagram и TikTok певицы. Некоторые просили её надеть вещи определённого цвета, если ей требуется помощь, но она боится открыто говорить об этом. К флешмобу подключились телеведущие и другие звёзды. Например, во время одного из концертов весной 2019 года «освободить Бритни» призывала Майли Сайрус. Ещё больше фанатов раззадорила мать Бритни, которая поставила «лайки» на некоторые предположения о том, что поп-звезду удерживают насильно. Официального подтверждения этой информации нет