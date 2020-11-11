Жёсткая фальсификация на выборах: на конкурсе «Птица года» кто-то приписал 1,5 тысячи поддельных голосов малому киви
У кандидатов есть оперение, а политических платформ не существует. В Новой Зеландии со 2 по 15 ноября проходит онлайн-голосование за звание «Птица года», и, как и в случае с обычными выборами, есть опасения по поводу того, что голосование будет честными.
Как сообщает 11 ноября CNN, организаторы голосования обнаружили, что малый пятнистый киви вдруг резко приблизился к лидерству. Оказалось, что рано утром в понедельник он получил более 1,5 тысячи поддельных голосов. Их отправляли с фальшивых электронных адресов, привязанных к одному и тому же IP-адресу в Окленде, самом густонаселенном городе Новой Зеландии. Поддельные голоса были удалены.
«Нам повезло, что мы заметили этого маленького киви, пытающегося получить дополнительные 1500 голосов под покровом ночи, — заявила организатор голосования Лора Кеоун. — Но ему придется играть по правилам, как и всем остальным птицам, чтобы победить в голосовании».
Конкурс «Птица года Новой Зеландии» проводится с 2005 года. Он учреждён организацией Forest and Bird для того, чтобы вдохновить новозеландцев на изучение местной фауны и на защиту дикой природы. С одного электронного адреса можно проголосовать один раз. В этом году на «выборах» уже подано 35 тысяч голосов, лидирует Антипод альбатрос (Diomedea antipodensis).
Хотя голосование «Птица года» имеет просветительские цели, у него есть история фальсификаций. Известны случаи, когда определённого пернатого кандидата поддерживали из маркетинговых соображений.