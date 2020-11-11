FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +5
76.40р90.36р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
11.11.2020 18:02
4
Печать

Жёсткая фальсификация на выборах: на конкурсе «Птица года» кто-то приписал 1,5 тысячи поддельных голосов малому киви

У кандидатов есть оперение, а политических платформ не существует. В Новой Зеландии со 2 по 15 ноября проходит онлайн-голосование за звание «Птица года», и, как и в случае с обычными выборами, есть опасения по поводу того, что голосование будет честными.

Как сообщает 11 ноября CNN, организаторы голосования обнаружили, что малый пятнистый киви вдруг резко приблизился к лидерству. Оказалось, что рано утром в понедельник он получил более 1,5 тысячи поддельных голосов. Их отправляли с фальшивых электронных адресов, привязанных к одному и тому же IP-адресу в Окленде, самом густонаселенном городе Новой Зеландии. Поддельные голоса были удалены.

Скриншот с сайта www.birdoftheyear.org.nz
Скриншот с сайта www.birdoftheyear.org.nz

«Нам повезло, что мы заметили этого маленького киви, пытающегося получить дополнительные 1500 голосов под покровом ночи, — заявила организатор голосования Лора Кеоун. — Но ему придется играть по правилам, как и всем остальным птицам, чтобы победить в голосовании».

Конкурс «Птица года Новой Зеландии» проводится с 2005 года. Он учреждён организацией Forest and Bird для того, чтобы вдохновить новозеландцев на изучение местной фауны и на защиту дикой природы. С одного электронного адреса можно проголосовать один раз. В этом году на «выборах» уже подано 35 тысяч голосов, лидирует Антипод альбатрос (Diomedea antipodensis).

Хотя голосование «Птица года» имеет просветительские цели, у него есть история фальсификаций. Известны случаи, когда определённого пернатого кандидата поддерживали из маркетинговых соображений.

Скриншот с сайта www.birdoftheyear.org.nz
Скриншот с сайта www.birdoftheyear.org.nz

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

261277191
Мой голос за киви!
вадики
Узбагойся кремлеботик Байден честно выиграл))КАк вы объясните Байден дал команду Трамповским избиркомам вбрасывать?)))))
Yar_Petr
ничего не понятно, но очень интересно
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний