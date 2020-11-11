У кандидатов есть оперение, а политических платформ не существует. В Новой Зеландии со 2 по 15 ноября проходит онлайн-голосование за звание «Птица года», и, как и в случае с обычными выборами, есть опасения по поводу того, что голосование будет честными.

Как сообщает 11 ноября CNN, организаторы голосования обнаружили, что малый пятнистый киви вдруг резко приблизился к лидерству. Оказалось, что рано утром в понедельник он получил более 1,5 тысячи поддельных голосов. Их отправляли с фальшивых электронных адресов, привязанных к одному и тому же IP-адресу в Окленде, самом густонаселенном городе Новой Зеландии. Поддельные голоса были удалены.