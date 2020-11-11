В пандемию из России начали почти на 70% интенсивнее выводить деньги

Как пояснили в регуляторе, в отличие от ситуации прошлого года, когда ключевую роль в оттоке капитала играло снижение обязательств банков, в январе — октябре 2020 года показатель сформировался «за счет уменьшения задолженности перед нерезидентами прочих секторов».

«Сальдо финансовых операций частного сектора за десять месяцев текущего года составило 44,4 млрд долларов США против 26,4 млрд долларов США годом ранее», — говорится в опубликованном 11 ноября сообщении ЦБ.

Чистый отток капитала из России в январе — октябре 2020 года вырос на 68% в годовом выражении.

Для сравнения: по итогам 2019 года отток капитала в 2019 году составил 26,7 млрд долларов, в 2018-м — 63 млрд.

«Я предупреждал наших предпринимателей о том, чтобы они не очень рассчитывали на надежность своих вкладов за рубежом», — комментировал наметившийся отток капитала в начале года президент Владимир Путин.