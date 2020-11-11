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11.11.2020 17:39
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В пандемию из России начали почти на 70% интенсивнее выводить деньги

Чистый отток капитала из России в январе — октябре 2020 года вырос на 68% в годовом выражении.

«Сальдо финансовых операций частного сектора за десять месяцев текущего года составило 44,4 млрд долларов США против 26,4 млрд долларов США годом ранее», — говорится в опубликованном 11 ноября сообщении ЦБ.

Как пояснили в регуляторе, в отличие от ситуации прошлого года, когда ключевую роль в оттоке капитала играло снижение обязательств банков, в январе — октябре 2020 года показатель сформировался «за счет уменьшения задолженности перед нерезидентами прочих секторов».

Для сравнения: по итогам 2019 года отток капитала в 2019 году составил 26,7 млрд долларов, в 2018-м — 63 млрд.

«Я предупреждал наших предпринимателей о том, чтобы они не очень рассчитывали на надежность своих вкладов за рубежом», — комментировал наметившийся отток капитала в начале года президент Владимир Путин.

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Комментарии (1)

Мужской Взгляд
До слёз жалко чужие наворованные в России грОши..
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